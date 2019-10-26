Патриарх Кирилл рассказал, почему верующие уходят в монастырь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт — РИА Новости. Монашеская жизнь подразумевает отречение от мирских ценностей не из-за пренебрежения к ним, а из-за понимания того, что есть ценности высшего порядка, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после всенощного бдения в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону в субботу.

"Монашеская жизнь требует отречения человека от того, что для обычных людей является очень важным, значимым, любимым. Это отречение происходит не потому, что для людей, вступающих на путь монашеского служения, все эти ценности мира не имеют никакого значения, совсем не так: ведь все, кто приходит в монастырь, приходят из мира. Это означает, что в какой-то момент человек понимает: для него главным является не то, что лежит в мире, а то, что принадлежит Богу, и то, что Бог дарует людям. Для того чтобы обрести эти божественные дары, и устремляются наши будущие иноки и инокини в святые обители", — сказал он.

Патриарх пожелал насельницам Свято-Иверского монастыря примером своей жизни помогать мирянам понять, что кроме повседневных забот есть и служение Богу молитвой, воздержанием и добродетелью. "Дай Бог, чтобы примеры иночествующих укрепляли веру в благочестивом нашем народе. Чтобы эта вера, которая уже выдержала испытание временем, и сегодня давала людям силы преодолевать скорби, стесненные обстоятельства жизни. А самое главное — те внутренние проблемы, которые чаще всего, кроме как Божией помощью, преодолеть невозможно", — добавил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Донскую митрополию проходит 26 и 27 октября. Ожидается, что в воскресенье патриарх освятит кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. Двадцать шестого октября РПЦ отмечает день принесения в Москву в 1648 году Иверской иконы Божией Матери, давшей название монастырю.

Троице-Алексеевская женская община, впоследствии преобразованная в Свято-Иверский монастырь, была организована в 1903 году в соответствии с постановлением Святейшего правительствующего синода Русской церкви. Каменный монастырский храм по проекту архитектора Николая Соколова был завершен в 1908 году и освящен в честь Иверской иконы Божией Матери, список которой хранился в монастыре и дал ему имя. Летом 1914 года монастырь посетили император Николай II и цесаревич Алексей, возвращавшиеся из Кавказских Минеральных Вод. После Октябрьской революции монастырь существовал как трудовая артель, в 1929 году он был закрыт, а здания обители были частично разобраны.

Свято-Иверский женский монастырь был возрожден в 1991 году постановлением Священного синода РПЦ. В 1992 году митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир (Сабодан) подарил монастырю Иверский образ Пресвятой Богородицы, написанный и освященный на Афоне. Восстановленный храм в честь Иверской иконы Божией Матери был освящен в монастыре в 1996 году, с этого момента богослужения в нем совершаются ежегодно.