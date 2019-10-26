В Калужской области водитель легковушки насмерть сбил двух пешеходов

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли после наезда легковой машины на нерегулируемом пешеходном переходе загородной трассы в Калужской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером в субботу на 37 километре объездной дороги Калуги от трассы М-3 Украина. Предварительно, водитель Volkswagen ехал в сторону Тулы.

"На нерегулируемом пешеходном переходе водитель транспортного средства совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и ребенка (девочка 3-4 лет). В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы погибли", - говорится в сообщении.

На месте работают полицейские, сотрудники скорой помощи и спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Полицейские завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".