В ГИБДД уточнили число пострадавших в крупном ДТП в Кировской области

"Около 17.00 в субботу в деревне Перевоз Нолинского района произошло столкновение микроавтобуса Ford и встречного автомобиля ВАЗ-2114. По предварительным данным, в результате происшествия 4 человека погибли, 8 получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.