В ГИБДД уточнили число пострадавших в крупном ДТП в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, 8 получили травмы различной степени тяжести при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось о девяти пострадавших.
"Около 17.00 в субботу в деревне Перевоз Нолинского района произошло столкновение микроавтобуса Ford и встречного автомобиля ВАЗ-2114. По предварительным данным, в результате происшествия 4 человека погибли, 8 получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии. Сотрудники госавтоинспекции регулируют движение на месте происшествия.