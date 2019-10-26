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РИА Новости

Посольство России отреагировало на осквернение памятника освободителям Риги

19:45 26.10.2019
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© Sputnik / Sergey Melkonov Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
© Sputnik / Sergey Melkonov
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
РИГА, 26 окт – РИА Новости. Посольство России в Латвии заявило, что расценивает как кощунственное деяние появление надписи "оккупанты" на памятнике освободителям Риги.
Надпись была сделана баллончиком с белой краской предположительно в субботу.
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"Сегодня был осквернен памятник воинам-освободителям Риги и Латвии. Расцениваем это деяние как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, священна. Такой вандализм – прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве "оккупантов", - сказано в сообщении посольства России в Латвии в Facebook.
В дипмиссии призвали власти Латвии найти и наказать виновных.
"Произошедшее лишь подтверждает, что подобная риторика находит отклик только среди тех, кто готов опуститься до столь низкого поступка. Призываем латвийскую сторону в кратчайшие сроки найти и наказать виновных, а также обеспечить адекватную защиту мемориала от вандалов", - сказано в сообщении.
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В сентябре комиссия сейма по образованию, культуре и науке обсуждала дальнейшую судьбу памятника освободителям Риги. После дебатов и выступлений приглашенных экспертов было принято решение отказаться от сноса памятника, при этом, возможно, он будет переименован.
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