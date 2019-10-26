Посольство России отреагировало на осквернение памятника освободителям Риги

РИГА, 26 окт – РИА Новости. Посольство России в Латвии заявило, что расценивает как кощунственное деяние появление надписи "оккупанты" на памятнике освободителям Риги.

Надпись была сделана баллончиком с белой краской предположительно в субботу.

"Сегодня был осквернен памятник воинам-освободителям Риги и Латвии. Расцениваем это деяние как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, священна. Такой вандализм – прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве "оккупантов", - сказано в сообщении посольства России в Латвии в Facebook

В дипмиссии призвали власти Латвии найти и наказать виновных.

"Произошедшее лишь подтверждает, что подобная риторика находит отклик только среди тех, кто готов опуститься до столь низкого поступка. Призываем латвийскую сторону в кратчайшие сроки найти и наказать виновных, а также обеспечить адекватную защиту мемориала от вандалов", - сказано в сообщении.