В Риге осквернили памятник воинам-освободителям

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге, сообщает в субботу Неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге, сообщает в субботу Sputnik Латвия

На постаменте у подножья памятника Освободителям Риги появилась надпись "оккупанты". Это слово написано на латышском языке белой краской.

Позже добровольцы, которые собрались у памятника, стерли надпись, сообщила депутат сейма Регина Лочмеле-Лунева.

Полицейские утверждают, что им неизвестно, кто сделал эту надпись, расследованием занялась госполиция.

Посольство России в Латвии осудило осквернение памятника.

"Расцениваем это деяние как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, священна. Такой вандализм — прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве "оккупантов", — сказано в сообщении посольства в Facebook.

По словам дипломатов, произошедшее подтверждает, что подобная риторика "находит отклик только среди тех, кто готов опуститься до столь низкого поступка".

"Призываем латвийскую сторону в кратчайшие сроки найти и наказать виновных, а также обеспечить адекватную защиту мемориала от вандалов", — сказано в сообщении.

Депутат Европарламента, глава Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов считает, что вандалы таким образом проверяют общественную реакцию, чтобы узнать, как далеко можно зайти в таких действиях.

"Национал-хулиганы испытывают реакцию общества для того, чтобы понять, что теперь становится возможным и одобряемым в условиях антирусской истерии. Если их не поймают, и они получат моральную поддержку со стороны национал-журналистов и национал-политиков, то начнется вакханалия расписывания всех "неправильных" памятников для подготовки почвы к их сносу", — сказал Митрофанов.

Он напомнил, что кое-где в Восточной Европе именно таким способом доводили дело до сноса или перемещения советских памятников. В качестве характерного примера он привел недавнюю история с многократным вандализмом, направленным против памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.