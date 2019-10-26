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РИА Новости

В Риге осквернили памятник воинам-освободителям

19:16 26.10.2019 (обновлено: 22:20 26.10.2019)
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© Sputnik / Sergey Melkonov Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
© Sputnik / Sergey Melkonov
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге, сообщает в субботу Sputnik Латвия.
На постаменте у подножья памятника Освободителям Риги появилась надпись "оккупанты". Это слово написано на латышском языке белой краской.
Позже добровольцы, которые собрались у памятника, стерли надпись, сообщила депутат сейма Регина Лочмеле-Лунева.
Полицейские утверждают, что им неизвестно, кто сделал эту надпись, расследованием занялась госполиция.
Посольство России в Латвии осудило осквернение памятника.

"Расцениваем это деяние как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, священна. Такой вандализм — прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве "оккупантов", — сказано в сообщении посольства в Facebook.

По словам дипломатов, произошедшее подтверждает, что подобная риторика "находит отклик только среди тех, кто готов опуститься до столь низкого поступка".
"Призываем латвийскую сторону в кратчайшие сроки найти и наказать виновных, а также обеспечить адекватную защиту мемориала от вандалов", — сказано в сообщении.
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Депутат Европарламента, глава Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов считает, что вандалы таким образом проверяют общественную реакцию, чтобы узнать, как далеко можно зайти в таких действиях.
"Национал-хулиганы испытывают реакцию общества для того, чтобы понять, что теперь становится возможным и одобряемым в условиях антирусской истерии. Если их не поймают, и они получат моральную поддержку со стороны национал-журналистов и национал-политиков, то начнется вакханалия расписывания всех "неправильных" памятников для подготовки почвы к их сносу", — сказал Митрофанов.
Он напомнил, что кое-где в Восточной Европе именно таким способом доводили дело до сноса или перемещения советских памятников. В качестве характерного примера он привел недавнюю история с многократным вандализмом, направленным против памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
В сентябре комиссия сейма по образованию, культуре и науке обсуждала дальнейшую судьбу памятника Освободителям Риги. После дебатов и выступлений приглашенных экспертов было принято решение отказаться от сноса монумента, при этом, возможно, его переименуют.
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ЛатвияРигаВ мире
Популярные комментарии
что же еще от пособников фашизма ждать?
26 октября, 19:40
Сергей Стольник
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