МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в твиттере

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.

Причина смерти не сообщается. Пугачева не дожила два дня до 84-летия.

По словам худрука коллектива Ольги Туктаревой, солистка умерла на фоне болезни. "Она болела уже четыре месяца. Последние полгода уже не выступала", — приводит РЕН ТВ ее слова.

Самодеятельный фольклорный коллектив из села Бураново в 2012 году получил известность, представляя Россию на Евровидении в Баку и заняв второе место с песней "Party For Everybody", которую написал Виктор Дробыш.