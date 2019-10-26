Эстонские консерваторы выступили за прекращение госфинансирования ЛГБТ

ТАЛЛИН, 26 окт — РИА Новости. Входящая в правящую коалицию Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) считает, что правительство должно прекратить государственное финансирование объединений, которые защищают сексуальные меньшинства, сообщила в субботу пресс-служба EKRE.

После субботнего заседания Совета уполномоченных Консервативной народной партии было заявлено, что эстонские налогоплательщики не должны финансировать объединения, пропагандирующие однополую любовь.

"Наша задача - прекратить государственное финансирование сексуальных меньшинств, чтобы все идеологические гражданские объединения могли бы действовать на равных основаниях. Гражданские объединения должны жить на пожертвования граждан, а не получать финансовую поддержку от государства. Мы считаем, что налогоплательщики Эстонии не должны финансировать пропагандирующие гомо- и гендерную идеологию объединения, которые стремятся изменить моральные принципы и позиции общества, в том числе значение брака и института семьи", - подчеркивается в заявлении EKRE.

Консерваторы отмечают, что министерство социальных дел, многие годы возглавляемое представителями Социал-демократической партии, помогло государству "взять под свое крыло" множество организаций ЛГБТ, которые теперь практически полностью живут на деньги налогоплательщиков. "В результате за последние шесть лет государственное финансирование эстонского объединения ЛГБТ выросло в 16 раз: с 6 тысяч евро в 2013 году до 96 тысяч евро в 2019 году", - говориться в заявлении.

По данным EKRE, опросы общественного мнения показывают, что прекращение государственного финансирования ЛГБТ организаций поддерживают 60% граждан республики и 86% сторонников Консервативной партии.