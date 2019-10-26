В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Кировской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в 140 километрах от Кирова в 17:00. На трассе в Нолинском районе ВАЗ-21014 столкнулся с микроавтобусом Ford, который следовал по маршруту Вятские Поляны — Малмыж — Киров.

Среди погибших одна несовершеннолетняя.

Пострадали 13 человек. В центральную районную больницу Нолинска доставлены шесть, двое из них в тяжелом состоянии, у них тяжелые сочетанные травмы, у четырех пациентов состояние средней степени тяжести, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главврача регионального центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова Михаил Яговкин.

Трое пациентов отказались от госпитализации — у них мелкие ушибы и ссадины.