Эмилия Кларк расплакалась, когда впервые встретилась с Бейонсе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", на шоу Грэма Нортона рассказала, как расплакалась, когда впервые встретилась с Бейонсе, сообщает People.
Кларк вспомнила, как певица вместе с мужем продюсером Jay-Z подошла к ней на вечеринке после церемонии вручения премии "Оскар" , чтобы пообщаться, но первая встреча получилась неловкой.
"Я совсем не ожидала их увидеть. Поэтому, когда Бей приблизилась ко мне и, очевидно, хотела поговорить, я не смогла ей ничего ответить, кроме как: "О мой бог!", после чего расплакалась от счастья. Я тогда слишком много выпила, поэтому не справилась с эмоциями", — рассказала Кларк.
После случившегося звезда "Игры престолов" всю ночь пыталась найти Бейонсе и Jay-Z, но безуспешно.
"До сих пор не могу себя простить, что я все испортила", — прокомментировала Кларк.