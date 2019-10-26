Эмилия Кларк расплакалась, когда впервые встретилась с Бейонсе

"Я совсем не ожидала их увидеть. Поэтому, когда Бей приблизилась ко мне и, очевидно, хотела поговорить, я не смогла ей ничего ответить, кроме как: "О мой бог!", после чего расплакалась от счастья. Я тогда слишком много выпила, поэтому не справилась с эмоциями", — рассказала Кларк.