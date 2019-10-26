Голикова рассказала о планах по увеличению финансирования проекта "5-100"

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Объем финансирования проекта 5-100 по повышению конкурентоспособности российских вузов в 2021 году планируется увеличить на 5 миллиардов рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"У нас планируется увеличение бюджета. Вы знаете, что два дня назад премьер-министр встречался со всем советом и с ректорами 21 вуза. И помимо того, что у нас сейчас уже предусмотрено увеличение средств в 2021 году уже по факту в том бюджете, который есть... Мы планируем, что мы все-таки минимум на 5 миллиардов по сравнению с сегодняшним днем эти объемы увеличим в 2021 году", - сказала Голикова журналистам по итогам заседания совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (совет проекта 5-100).
По ее словам, традиционно, исходя из объема ресурсов в бюджете - порядка 10 миллиардов рублей, университеты из первой группы получают около 900 миллионов рублей, из второй - порядка 450 миллионов рублей, из третьей - порядка 120-130 миллионов рублей.
Голикова также уточнила, что серьезных изменений по расположению университетов в "группе 21" не произошло. В первую группу вошли ВШЭ, ИТМО, МИФИ, МФТИ, МИСИС, Томский государственный университет и Новосибирский государственный университет.
Во второй группе находятся Томский политехнический университет, Казанский федеральный университет, Первый медицинский университет имени Сеченова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет, РУДН и Тюменский госуниверситет.
В третью группу вошли Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского, Дальневосточный федеральный университет, Южно-уральский федеральный университет, ЛЭТИ, Калининградский федеральный университет, Самарский госуниверситет и Сибирский федеральный университет.