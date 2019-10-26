Голикова рассказала о планах по увеличению финансирования проекта "5-100"

"У нас планируется увеличение бюджета. Вы знаете, что два дня назад премьер-министр встречался со всем советом и с ректорами 21 вуза. И помимо того, что у нас сейчас уже предусмотрено увеличение средств в 2021 году уже по факту в том бюджете, который есть... Мы планируем, что мы все-таки минимум на 5 миллиардов по сравнению с сегодняшним днем эти объемы увеличим в 2021 году", - сказала Голикова журналистам по итогам заседания совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (совет проекта 5-100).