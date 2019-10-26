Лавров и Помпео в телефонном разговоре обсудили обстановку в Сирии

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, стороны обсудили обстановку в Сирии, с российском стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность САР, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Двадцать шестого октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео. Обсуждалась обстановка в Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что "с российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны". В ведомстве добавили, что в ходе телефонного разговора рассматривались отдельные вопросы двусторонней сферы отношений.

Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.