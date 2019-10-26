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РИА Новости

Лавров и Помпео в телефонном разговоре обсудили обстановку в Сирии

18:05 26.10.2019 (обновлено: 18:14 26.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, стороны обсудили обстановку в Сирии, с российском стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность САР, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Двадцать шестого октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео. Обсуждалась обстановка в Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что "с российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны". В ведомстве добавили, что в ходе телефонного разговора рассматривались отдельные вопросы двусторонней сферы отношений.
Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
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Майк ПомпеоВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФСирияРоссияСШАВ мире
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