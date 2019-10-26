Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку

По данным газеты, имя женщины — Любовь Котельникова, местные моряки обнаружили ее в 16:30 по местному времени (12:30 мск). Женщину доставили в больницу, но, как сообщает газета, она была уже мертва. В настоящий момент полиция расследует обстоятельства ее смерти.