Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
По данным газеты, имя женщины — Любовь Котельникова, местные моряки обнаружили ее в 16:30 по местному времени (12:30 мск). Женщину доставили в больницу, но, как сообщает газета, она была уже мертва. В настоящий момент полиция расследует обстоятельства ее смерти.
"Пока еще не установлено, умерла она от удара или утонула", — заявил представитель местных органов власти Нго Нгок Дунг.
По данным правоохранительных служб, женщина приехала в курортный город Муйне с друзьями.