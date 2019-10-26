В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Три человека погибли в субботу в Новосибирской области в аварии при столкновении на трассе автомобиля Volkswagen Polo, выехавшего на встречную полосу, и грузовика, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.

"Сегодня на территории Мошковского района Новосибирской области на 66 километре трассы Р-255 в 19.40 (15.40 мск) произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузового Renault Premium", - сказал представитель главка.

По предварительной информации полиции, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком.