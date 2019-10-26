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РИА Новости

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

17:43 26.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Три человека погибли в субботу в Новосибирской области в аварии при столкновении на трассе автомобиля Volkswagen Polo, выехавшего на встречную полосу, и грузовика, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.
"Сегодня на территории Мошковского района Новосибирской области на 66 километре трассы Р-255 в 19.40 (15.40 мск) произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузового Renault Premium", - сказал представитель главка.
По предварительной информации полиции, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком.
"В легковом автомобиле находились три женщины – водитель и две пассажирки. Они скончались от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ГУМВД.
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