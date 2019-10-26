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РИА Новости

В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП

17:34 26.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. День траура объявлен 28 октября в Алейском районе Алтайского края после ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе, где погибли восемь человек и еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба правительства региона.
Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек. Погибли восемь человек, пятеро пострадали. Возбуждено уголовное дело.
"По поручению губернатора члены правительства Алтайского края ведут работу с территориями. В Алейском районе 28 октября будет объявлен день траура. Расходы по организации похорон на себя берут органы местного самоуправления и социальной защиты Алтайского края", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая психологическая и социальная помощь. В эти часы с семьями работают специалисты Комплексного центра социального обслуживания города Алейска. Мобилизованы психологи краевых кризисных центров, которые психологически поддержат родных и близких в течение всего необходимого времени, особенно в дни траурных мероприятий. Семьям погибших в аварии и пострадавшим будет оказана материальная помощь.
По предварительным данным ГУМВД России по Алтайскому краю, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, двигавшийся со стороны Барнаула в направлении Алейска и выехавший на полосу встречного движения.
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Вчера, 11:11РИА Новости
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