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РИА Новости

Иран готов направить в Йемен гуманитарную помощь

17:26 26.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с представителем повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" Мухаммедом Абдель Салямом заявил, что Иран выступает за политическое решение йеменского кризиса и готов направить в Йемен гуманитарную помощь.
"Подчеркнув, что единственным путем урегулирования кризиса в Йемене является межйеменский диалог, Зариф заявил о поддержке Ираном установления перемирия и йеменских переговоров, напомнив о готовности нашей страны направить в Йемен гуманитарную помощь", - говорится в заявлении иранского МИД в официальном Telegram-канале.
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25 октября, 04:26РИА Новости
СМИ: власти Йемена и сепаратисты на юге страны достигли мирного соглашения
В свою очередь Мухаммед Абдель Салям выразил благодарность Ирану за "поддержку йеменского народа".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Мохаммад Джавад ЗарифЙеменИранВ мире
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