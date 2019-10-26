В Армении рабочий погиб из-за обрушения слоя земли

ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Строительный рабочий погиб в Гегаркуникской области Армении, оказавшись под слоем обрушившейся земли в траншее при прокладке труб водоснабжения, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС.

"В селе Золакар (в 130 километрах от Еревана – ред.) во время проведения работ по прокладке труб водоснабжения 60-летний мужчина остался в траншее под сошедшим слоем земли и скончался, еще один рабочий доставлен в больницу города Мартуни с телесными повреждениями", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.