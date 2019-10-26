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РИА Новости

В Армении рабочий погиб из-за обрушения слоя земли

17:10 26.10.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Строительный рабочий погиб в Гегаркуникской области Армении, оказавшись под слоем обрушившейся земли в траншее при прокладке труб водоснабжения, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС.
"В селе Золакар (в 130 километрах от Еревана – ред.) во время проведения работ по прокладке труб водоснабжения 60-летний мужчина остался в траншее под сошедшим слоем земли и скончался, еще один рабочий доставлен в больницу города Мартуни с телесными повреждениями", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
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Отмечается, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства инцидента выясняются.
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