В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата "Фризиум" в Россию

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.

По ее словам, в Россию прибывает самолет с первой партией препарата.

"После растаможивания груз поступит на склад Московского эндокринного завода, и в начале недели можно ожидать, что начнется доставка препарата в регионы", — говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Федермессер.

Чтобы задача с доставкой препарата была решена как можно быстрее, общественникам и ответственным лицам в ведомствах пришлось в течение четырех месяцев работать "чуть ли не круглосуточно нон-стоп", отметила Федермессер. Следующим этапом разрешения проблемы в целом она назвала регистрацию препарата, а также начало собственного производства.

"Кроме того, нам нужно менять законодательство в части наказания людей, нарушивших правила оборота наркотических средств, действующих в интересах пациентов, будь то родители или медики, когда нарушение не повлекло утечки в нелегальный оборот, не принесло общественного вреда. Вот над чем сейчас продолжит работу ОНФ и "Регион заботы". Хорошо, что проблема вышла на такой уровень, и я уверена: мы можем ее решить, если не отступать", — рассказала Федермессер.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов в настоящее время производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в России. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить в стране производство нужных форм.

По его словам, распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и импортировать "Диазепам", "Фенобарбитал", "Мидазолам" в десяти лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе "Клобазам".