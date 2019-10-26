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РИА Новости

Звезда "Универа" пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт

16:49 26.10.2019 (обновлено: 17:03 26.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Рудова
Актриса Наталья Рудова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Рудова обвинила ведущего передачи "Прямой эфир" Андрея Малахова в обмане и некорректном использовании ее имени и фотографий в выпуске, посвященном эскорт-услугам.
В четверг PR-директор Рудовой Ангелина Дубровская в передаче Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в опубликованные в Сети списки девушек, с которыми можно встретиться за деньги. Дубровская эту возможность опровергла. На фоне ее рассказа в передаче демонстрировались фотографии актрисы в купальниках на курорте.
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Позже Рудова написала в инстаграме, что Малахов вписал ее имя "в эту передачку о падших женщинах".
"Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно", — заявила она.
Актриса также отметила, что в передаче не упоминались конкретные факты, поэтому с точки зрения закона ей нечего предъявить Малахову.
При этом Рудова назвала "Прямой эфир" позором, заявив, что причастные к передаче "забыли, что такое честь и достоинство".
"Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше!" — заключила она.
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Шоу-бизнесАндрей МалаховРоссия
Популярные комментарии
Да, дожились, теперь нельзя все называть своими именами .
26 октября, 17:01
freizdorf
3680005
Разве он соврал?
26 октября, 18:14
Олег 84
1841104
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