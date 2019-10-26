Звезда "Универа" пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Рудова Актриса Наталья Рудова обвинила ведущего передачи "Прямой эфир" Андрея Малахова в обмане и некорректном использовании ее имени и фотографий в выпуске, посвященном эскорт-услугам.

В четверг PR-директор Рудовой Ангелина Дубровская в передаче Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в опубликованные в Сети списки девушек, с которыми можно встретиться за деньги. Дубровская эту возможность опровергла. На фоне ее рассказа в передаче демонстрировались фотографии актрисы в купальниках на курорте.

Позже Рудова написала в инстаграме , что Малахов вписал ее имя "в эту передачку о падших женщинах".

"Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно", — заявила она.

Актриса также отметила, что в передаче не упоминались конкретные факты, поэтому с точки зрения закона ей нечего предъявить Малахову.

При этом Рудова назвала "Прямой эфир" позором, заявив, что причастные к передаче "забыли, что такое честь и достоинство".