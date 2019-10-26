В Кузбассе госпитализировали пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом

КЕМЕРОВО, 26 окт – РИА Новости. Девять пострадавших в аварии с вахтовым автобусом в Кузбассе госпитализированы в Прокопьевскую областную ортопедо-хирургическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что вахтовка с рабочими перевернулась в районе поворота на поселок Севск, было известно о девяти пострадавших.
"Госпитализированы на данный момент 9 человек, их состояние уточняется, они госпитализированы в Прокопьевскую областную ортопедо-хирургическую больницу. Два мужчины, один из них водитель, остальные – женщины. Травмы в основном – сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые, переломы конечностей, ушибы и так далее", – пояснила собеседница агентства.