В Кузбассе госпитализировали пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом

КЕМЕРОВО, 26 окт – РИА Новости. Девять пострадавших в аварии с вахтовым автобусом в Кузбассе госпитализированы в Прокопьевскую областную ортопедо-хирургическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что вахтовка с рабочими перевернулась в районе поворота на поселок Севск, было известно о девяти пострадавших.