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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Макрон обсудили российско-турецкие переговоры

16:41 26.10.2019 (обновлено: 19:45 26.10.2019)
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© Фото : SANAСирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
© Фото : SANA
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном и проинформировал его о российско-турецких переговорах, сообщает пресс-служба Кремля.
Макрон положительно оценил достигнутые договоренности. "По общему мнению, предусмотренные сочинским меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом", — говорится в сообщении.
МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
Вчера, 15:11Война в Сирии
Чавушоглу и Маас обсудили российско-турецкий меморандум по Сирии
Стороны также выразили надежду на то, что первое заседание Конституционного комитета, запланированное на 30 октября в Женеве, пройдет конструктивно и будет результативным.
Кроме того, Путин рассказал Макрону об итогах форума "Россия — Африка". Главы государств также обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня и условились о продолжении контактов.

Сочинский меморандум

Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Арабской Республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
24 октября, 08:21Сказано в эфире
"Непросто, но получится". Эксперт о договоренностях РФ и Турции по СирииГлава Минобороны РФ рассказал главкому СДС о планах расширения маршрутов патрулирования в Сирии. Это – рабочее согласование принятых решений, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Подберезкин.
По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать отводу курдских отрядов на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира".
Российские военные полицейские уже приступили к патрулированию. Так, маршрут в обе стороны в районе Камышлы составил более 210 километров. Помимо собственно патрулирования, военные помогают обеспечивать безопасность населения и поддерживать правопорядок.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииЭммануэль МакронВладимир ПутинСочиТурцияСирияРоссияВ мире
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