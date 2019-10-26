В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу и до вечера понедельника из-за ветра, следует из данных прогностической карты на Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу и до вечера понедельника из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Предупреждение в столице и в области действует с 21.00 субботы и до 21.00 понедельника.

В МЧС сообщили, что местами в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. В ведомстве рекомендуют водителям парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.