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РИА Новости

В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

16:17 26.10.2019 (обновлено: 16:27 26.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.
"На улице Дзержинского у дома 59 водитель автомобиля Mitsubishi Galant на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с автобусом ГАЗ, после чего произошло опрокидывание автобуса на проезжей части", - сообщили в ГИБДД.
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В результате ДТП пострадал водитель автобуса и 9 его пассажиров, с различными травмами они были доставлены в медучреждения.
В свою очередь региональный главк МЧС сообщает об 11 пострадавших, четверо из которых дети.
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ГИБДД МВД РФАстраханьПроисшествия
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