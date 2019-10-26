В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.

"На улице Дзержинского у дома 59 водитель автомобиля Mitsubishi Galant на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с автобусом ГАЗ, после чего произошло опрокидывание автобуса на проезжей части", - сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса и 9 его пассажиров, с различными травмами они были доставлены в медучреждения.