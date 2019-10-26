В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.
"На улице Дзержинского у дома 59 водитель автомобиля Mitsubishi Galant на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с автобусом ГАЗ, после чего произошло опрокидывание автобуса на проезжей части", - сообщили в ГИБДД.
В результате ДТП пострадал водитель автобуса и 9 его пассажиров, с различными травмами они были доставлены в медучреждения.
В свою очередь региональный главк МЧС сообщает об 11 пострадавших, четверо из которых дети.