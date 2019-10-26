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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали возвращение Бутиной в Россию

16:15 26.10.2019 (обновлено: 16:16 26.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров назвал политической расправой дело россиянки Марии Бутиной в США и прокомментировал ее возвращение на родину.
Он поздравил с освобождением Бутину и ее близких.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Вчера, 13:14РИА Новости
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"На будущее нам будет для всех урок, что американское правосудие работает выборочно: когда надо, оно применяет самую высокую шкалу наказания, а когда им невыгодно — они что-то не замечают. Я очень рад, что она вернулась", — заявил он RT.
Джабаров также выразил надежду, что в будущем подобные инциденты не будут омрачать отношения между Россией и США.
Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение. Срок Бутиной истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.
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Вчера, 12:36РИА Новости
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