В Совфеде прокомментировали возвращение Бутиной в Россию

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров назвал политической расправой дело россиянки Марии Бутиной в США и прокомментировал ее возвращение на родину.
Он поздравил с освобождением Бутину и ее близких.
"На будущее нам будет для всех урок, что американское правосудие работает выборочно: когда надо, оно применяет самую высокую шкалу наказания, а когда им невыгодно — они что-то не замечают. Я очень рад, что она вернулась", — заявил он RT.
Джабаров также выразил надежду, что в будущем подобные инциденты не будут омрачать отношения между Россией и США.
Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение. Срок Бутиной истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.