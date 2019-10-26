В Совфеде прокомментировали возвращение Бутиной в Россию

Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров назвал политической расправой дело россиянки Марии Бутиной в США и прокомментировал ее возвращение на родину.

Он поздравил с освобождением Бутину и ее близких.

"На будущее нам будет для всех урок, что американское правосудие работает выборочно: когда надо, оно применяет самую высокую шкалу наказания, а когда им невыгодно — они что-то не замечают. Я очень рад, что она вернулась", — заявил он RT.

Джабаров также выразил надежду, что в будущем подобные инциденты не будут омрачать отношения между Россией и США.