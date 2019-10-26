В ДНР обвинили ВСУ в провокационных обстрелах на участке разведения сил

ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняет украинских силовиков в провокационных обстрелах на участке разведения сил и средств в Донбассе.
"Боевики 128-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) осуществили провокационный обстрел в районе населенного пункта Богдановка, в котором традиционно обвинили подразделения Народной милиции ДНР", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Он пояснил, что подразделения республики по-прежнему готовы к процессу разведения сил и средств в данном районе и нацелены на скорейшую реализацию данного решения.