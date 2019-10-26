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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в провокационных обстрелах на участке разведения сил

16:13 26.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняет украинских силовиков в провокационных обстрелах на участке разведения сил и средств в Донбассе.
"Боевики 128-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) осуществили провокационный обстрел в районе населенного пункта Богдановка, в котором традиционно обвинили подразделения Народной милиции ДНР", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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Вчера, 15:49РИА Новости
ЛНР обвинила силовиков в подготовке теракта на химпредприятии в Донбассе
Он пояснил, что подразделения республики по-прежнему готовы к процессу разведения сил и средств в данном районе и нацелены на скорейшую реализацию данного решения.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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