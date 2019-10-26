В ДНР обвинили ВСУ в провокационных обстрелах на участке разведения сил

ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняет украинских силовиков в провокационных обстрелах на участке разведения сил и средств в Донбассе.

ЛНР обвинила силовиков в подготовке теракта на химпредприятии в Донбассе

ЛНР обвинила силовиков в подготовке теракта на химпредприятии в Донбассе

Он пояснил, что подразделения республики по-прежнему готовы к процессу разведения сил и средств в данном районе и нацелены на скорейшую реализацию данного решения.