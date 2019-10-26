Пермские спасатели отправили вертолет на поиски пропавшего самолета

ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Пермские спасатели отправили вертолет на поиски пропавшего частного самолета, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.
В субботу в 11.30 (9.30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского муниципального района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы вылетел частный легкомоторный самолет Cessna. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала. По предварительным данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, на борту самолета был один пилот.
"Организованы поисково-спасательные мероприятия: в 16.55 в район возможного нахождения воздушного судна вылетел вертолет из аэропорта Большое Савино", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что на место направлены спасатели Пермской краевой службы спасения, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю, добровольцы из числа местных жителей.
Накануне ЧП ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщало, что в субботу на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в виде порывов ветра до 15-20 м/с.