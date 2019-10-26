Пермские спасатели отправили вертолет на поиски пропавшего самолета

В субботу в 11.30 (9.30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского муниципального района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы вылетел частный легкомоторный самолет Cessna. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала. По предварительным данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, на борту самолета был один пилот.