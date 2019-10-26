В Эстонии на острове Сааремаа вандалы осквернили мемориал советским воинам

ТАЛЛИН, 26 окт — РИА Новости. Вандалы осквернили мемориал советским солдатам в поселке Техумарди на эстонском острове Сааремаа, сообщила в субботу местная газета Вандалы осквернили мемориал советским солдатам в поселке Техумарди на эстонском острове Сааремаа, сообщила в субботу местная газета Meie Maa

"Вандалы испачкали мемориальные камни, на которых написаны имена советских солдат, погибших в бою с фашистами 8 октября 1944 года. Полиция в курсе произошедшего, волость Сааремаа сотрудничает со стражами порядка и делает все возможное для поимки вандалов", - говорится в сообщении.

По словам старейшины волости Мадиса Калласа, власти острова дали указание очистить поврежденные камни так, чтобы их не пришлось демонтировать, однако после первой очистки привести камни в полный порядок не удалось и теперь управа изучает ценовые предложения других фирм, чтобы весной окончательно восстановить камни. "Мы просим извинения у близких тех, чьи имена нанесены на памятные камни", - сказал Каллас.

Жестокий бой у Техумарди советских войск с немецкими солдатами, отступавшими из Курессааре, произошел 8 октября 1944 года. По итогам сражения обе стороны понесли большие потери. В 1967 году на месте сражения в Техумарди был открыт мемориальный комплекс с братской могилой советских солдат.

В четверг посольство РФ сообщило, что в Эстонии снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла. Монумент был расположен на территории Таэблаской гимназии. Братская могила и памятник появились в Таэбла в 1949 году - здесь были перезахоронены красноармейцы с близлежащих кладбищ. Сейчас там работает тяжелая строительная техника и от захоронения ничего не осталось.