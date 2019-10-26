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РИА Новости

В Эстонии на острове Сааремаа вандалы осквернили мемориал советским воинам

15:58 26.10.2019
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CC BY-SA 3.0 / Leon Petrosyan / Мемориал жертвам фашизма в Курессааре, Эстония
Мемориал жертвам фашизма в Курессааре, Эстония
CC BY-SA 3.0 / Leon Petrosyan /
Мемориал жертвам фашизма в Курессааре, Эстония . Архивное фото
ТАЛЛИН, 26 окт — РИА Новости. Вандалы осквернили мемориал советским солдатам в поселке Техумарди на эстонском острове Сааремаа, сообщила в субботу местная газета Meie Maa.
"Вандалы испачкали мемориальные камни, на которых написаны имена советских солдат, погибших в бою с фашистами 8 октября 1944 года. Полиция в курсе произошедшего, волость Сааремаа сотрудничает со стражами порядка и делает все возможное для поимки вандалов", - говорится в сообщении.
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По словам старейшины волости Мадиса Калласа, власти острова дали указание очистить поврежденные камни так, чтобы их не пришлось демонтировать, однако после первой очистки привести камни в полный порядок не удалось и теперь управа изучает ценовые предложения других фирм, чтобы весной окончательно восстановить камни. "Мы просим извинения у близких тех, чьи имена нанесены на памятные камни", - сказал Каллас.
Жестокий бой у Техумарди советских войск с немецкими солдатами, отступавшими из Курессааре, произошел 8 октября 1944 года. По итогам сражения обе стороны понесли большие потери. В 1967 году на месте сражения в Техумарди был открыт мемориальный комплекс с братской могилой советских солдат.
В четверг посольство РФ сообщило, что в Эстонии снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла. Монумент был расположен на территории Таэблаской гимназии. Братская могила и памятник появились в Таэбла в 1949 году - здесь были перезахоронены красноармейцы с близлежащих кладбищ. Сейчас там работает тяжелая строительная техника и от захоронения ничего не осталось.
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Посольство РФ в пятницу направило в МИД Эстонии ноту в связи со сносом памятника на братской могиле советских солдат в поселке Таэбла, в которой выражается глубокая озабоченность по поводу случившегося. Запрошена официальная информация по данному факту и указано на необходимость обеспечения уважительного отношения к памяти советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Эстонии.
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МИД ЭстонииЭстонияСССРВ мире
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