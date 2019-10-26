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РИА Новости
Культура

Умер белорусский композитор Молчан, писавший для "Песняров"

15:55 26.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Ирина Видова / Олег Молчан
Олег Молчан
CC BY-SA 4.0 / Ирина Видова /
Олег Молчан. Архивное фото
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Белорусский композитор-песенник Олег Молчан скончался на 55-м году жизни, сообщило в субботу агентство Sputnik Беларусь.
По данным агентства, Молчан умер после продолжительной болезни. Прощание с композитором пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата гражданской панихиды уточняется, она пройдет 30 либо 31 октября.
Известность Молчан приобрел в период сотрудничества с популярным ансамблем "Песняры", руководителем которого был народный артист СССР Владимир Мулявин. Для "Песняров" он написал множество популярных песен.
После ухода из ансамбля Молчан писал песни для других популярных белорусских артистов, в том числе Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича.
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КультураОлег МолчанПеснярыМинскБелоруссияСССРВ мире
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