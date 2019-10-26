Умер белорусский композитор Молчан, писавший для "Песняров"

МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Белорусский композитор-песенник Олег Молчан скончался на 55-м году жизни, сообщило в субботу агентство Sputnik Беларусь.

По данным агентства, Молчан умер после продолжительной болезни. Прощание с композитором пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата гражданской панихиды уточняется, она пройдет 30 либо 31 октября.

Известность Молчан приобрел в период сотрудничества с популярным ансамблем "Песняры", руководителем которого был народный артист СССР Владимир Мулявин. Для "Песняров" он написал множество популярных песен.