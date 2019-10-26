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РИА Новости

ЛНР обвинила силовиков в подготовке теракта на химпредприятии в Донбассе

15:49 26.10.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики готовят теракт на химическом заводе "Заря" в подконтрольном Киеву Рубежном.
"Основным объектом запланированного украинскими преступниками террористического акта является химический завод "Заря" в населенном пункте Рубежное, который производит сельскохозяйственные удобрения и другие химические вещества для различных отраслей промышленности", - заявил в субботу на брифинге Осадчий, ссылаясь на данные разведки ЛНР.
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Он уточнил, что на территории предприятия в специальных хранилищах содержатся значительные объемы опасных токсичных веществ, и авария на данном объекте неизбежно приведёт к жертвам среди населения, а также к сильному загрязнению окружающей среды.
"Также провокаторы намерены провести теракты на объектах гражданской инфраструктуры для создания широкого общественного резонанса. В качестве объектов террористических атак украинские боевики рассматривают транспортные железнодорожные и автомобильные узлы на территории республики", - пояснил представитель народной милиции.
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По его словам, результатом таких провокаций должно стать резкое обострение обстановки на линии соприкосновения, в котором будет обвинена ЛНР.
Ранее представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР заявлял, что украинские силовики рассматривают несколько объектов на подконтрольной Киеву территории для проведения диверсий, в частности Авдеевский коксохимический завод и Дзержинский фенольный завод.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассУкраинаВ мире
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