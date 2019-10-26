ЛНР обвинила силовиков в подготовке теракта на химпредприятии в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики готовят теракт на химическом заводе "Заря" в подконтрольном Киеву Рубежном.

"Основным объектом запланированного украинскими преступниками террористического акта является химический завод "Заря" в населенном пункте Рубежное, который производит сельскохозяйственные удобрения и другие химические вещества для различных отраслей промышленности", - заявил в субботу на брифинге Осадчий, ссылаясь на данные разведки ЛНР.

Он уточнил, что на территории предприятия в специальных хранилищах содержатся значительные объемы опасных токсичных веществ, и авария на данном объекте неизбежно приведёт к жертвам среди населения, а также к сильному загрязнению окружающей среды.

"Также провокаторы намерены провести теракты на объектах гражданской инфраструктуры для создания широкого общественного резонанса. В качестве объектов террористических атак украинские боевики рассматривают транспортные железнодорожные и автомобильные узлы на территории республики", - пояснил представитель народной милиции.

По его словам, результатом таких провокаций должно стать резкое обострение обстановки на линии соприкосновения, в котором будет обвинена ЛНР.