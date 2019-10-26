В Кемеровской области перевернулся вахтовый автобус

КЕМЕРОВО, 26 окт - РИА Новости. Вахтовый автобус с рабочими перевернулся в субботу в Киселевске Кемеровской области, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Центра медицины катастроф.

"Киселевск. Перевернулась вахтовка с рабочими, есть пострадавшие, точное количество пока неизвестно, на место направлены три бригады "скорой помощи", - рассказал пресс-секретарь Центра Антон Дужик.

Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что пострадали, по предварительным данным, девять рабочих.

"По предварительной информации, в вахтовке были девять пассажиров, все пострадали", - сказал собеседник агентства.