Бутина рассказала о поддержке со стороны российских дипломатов в США

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что российские дипломаты поддерживали ее с самого первого дня заключения в США.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.

"Я была очень удивлена, что на следующий день после моего ареста российские дипломаты из посольства пришли ко мне и стали поддерживать меня с самого первого дня. Я не была проправительственной активисткой, но они боролись за меня каждый день, потому что я россиянка", - сказала Бутина в интервью RT