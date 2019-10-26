В Петербурге таможенники брали взятки за незаконный ввоз ценностей культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления подозревают в получении взятки за бездействие при незаконном ввозе на территорию РФ культурных ценностей, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, группа злоумышленников занималась ввозом на территорию России культурных ценностей с нарушениями законодательства и передавала взятки сотрудникам таможни, которые закрывали глаза на деятельность контрабандистов.

"Следствием установлено, что в 2019 году сотрудники Шкиперского таможенного поста лично получали взятки в значительном размере за незаконное бездействие, состоящее в непринятии необходимых мер таможенного контроля, направленных на пресечение незаконного ввоза на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния, а также ускорения сроков таможенных операций и таможенного контроля. При передаче очередной взятки взяткодатель и двое взяткополучателей были задержаны", - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки".