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РИА Новости

В Петербурге таможенники брали взятки за незаконный ввоз ценностей культуры

15:40 26.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления подозревают в получении взятки за бездействие при незаконном ввозе на территорию РФ культурных ценностей, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, группа злоумышленников занималась ввозом на территорию России культурных ценностей с нарушениями законодательства и передавала взятки сотрудникам таможни, которые закрывали глаза на деятельность контрабандистов.
Сотрудник полиции
23 октября, 10:28РИА Новости
В Петербурге следователя заподозрили в получении взятки
"Следствием установлено, что в 2019 году сотрудники Шкиперского таможенного поста лично получали взятки в значительном размере за незаконное бездействие, состоящее в непринятии необходимых мер таможенного контроля, направленных на пресечение незаконного ввоза на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния, а также ускорения сроков таможенных операций и таможенного контроля. При передаче очередной взятки взяткодатель и двое взяткополучателей были задержаны", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки".
В настоящее время все трое задержаны, проходят обыски по месту жительства и на рабочих местах сотрудников таможни, а также лиц, причастных к незаконному ввозу на территорию РФ культурных ценностей. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство об избрании им меры пресечения.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02РИА Новости
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
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Следственный комитет РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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