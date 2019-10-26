Бутина раскритиковала американские СМИ за ложь о ее жизни

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, заявила, что в США СМИ раздули вокруг нее целую историю.

"На ранних этапах было к лучшему, что я не знала, что говорят обо мне. Я приняла умное решение, чтобы отгородить себя от всех этих лживых сообщений. Раздули целую историю, а как мне жить дальше — об этом никто не думал. Ничего из этого я не видела", — сказала россиянка в интервью RT.

При этом она с признательностью отозвалась о российских СМИ.

"Когда наши дипломаты начали приносить мне сводки: здесь про меня писали, RT про меня писали, — для меня это была очень сильная поддержка, глоток свежего воздуха", — призналась Бутина.

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Она рассказала, что дипломаты также поддерживали ее с самого первого дня заключения.

"Я не была проправительственной активисткой, но они боролись за меня каждый день, потому что я россиянка", — сказала девушка.

"Я предпочитаю судить о человеке и стране по делам, и мне кажется, что моя страна делала все, чтобы меня защитить. Я горжусь тем, что я россиянка". Мария Бутина

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Дело Бутиной

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.

Срок Бутиной истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней. Накануне россиянку освободили из тюрьмы во Флориде и депортировали на родину.