Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T16:36Z
https://ria.ru/20191026/1560253587.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156025/20/1560252088_0:137:2932:1786_1036x0_80_0_0_a930f84b0cc1aad66696107b0e318db9.jpg
РИА Новости

Бутина раскритиковала американские СМИ за ложь о ее жизни

15:32 26.10.2019 (обновлено: 16:36 26.10.2019)
9392
© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, заявила, что в США СМИ раздули вокруг нее целую историю.

"На ранних этапах было к лучшему, что я не знала, что говорят обо мне. Я приняла умное решение, чтобы отгородить себя от всех этих лживых сообщений. Раздули целую историю, а как мне жить дальше — об этом никто не думал. Ничего из этого я не видела", — сказала россиянка в интервью RT.

При этом она с признательностью отозвалась о российских СМИ.
"Когда наши дипломаты начали приносить мне сводки: здесь про меня писали, RT про меня писали, — для меня это была очень сильная поддержка, глоток свежего воздуха", — призналась Бутина.
Она рассказала, что дипломаты также поддерживали ее с самого первого дня заключения.
"Я не была проправительственной активисткой, но они боролись за меня каждый день, потому что я россиянка", — сказала девушка.

"Я предпочитаю судить о человеке и стране по делам, и мне кажется, что моя страна делала все, чтобы меня защитить. Я горжусь тем, что я россиянка".

Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Мария Бутина

Дело Бутиной

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок Бутиной истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней. Накануне россиянку освободили из тюрьмы во Флориде и депортировали на родину.
Сегодня утром Бутина вернулась в Москву.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
Вчера, 13:36РИА Новости
Мария Бутина: в тюрьме меня называли Раша
42712271134
Обсудить 39
Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Жаль ее, эила в такой хорошей стране. зарабатывала, встречалась с важными людьми. а пришлось вернуться в "стабильность"
26 октября, 16:35
Nerp
231000463
что-то концы с концами у нее не сходятся. "Бутина раскритиковала американские СМИ за ложь о ее жизни" и в то же время "На ранних этапах было к лучшему, что я не знала, что говорят обо мне... Ничего из этого я не видела". так как же она может критиковать, если не видела ничего?
26 октября, 16:29
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэн
20300037
Рекомендуем
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина: в тюрьме меня называли Раша
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина" резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку
Лента
новостей
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Американские военнослужащие в Сирии
В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Обстановка в Сирии. 26 октября 2019
Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе
Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
Премьер Грузии назвал размер ущерба от запрета на авиасообщение с Россией
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Путин и Макрон обсудили российско-турецкие переговоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния