Аксенов призвал учесть в законе о виноделии интересы фермерских хозяйств

МАССАНДРА (Крым), 26 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал законодателей учесть в новой редакции закона о виноградарстве и виноделии интересы фермерских хозяйств.

"Проект закона есть, спасибо за поддержку нашим коллегам, правительству России, уверен, что принятые меры позволят развиваться отрасли более динамично и учесть однозначно интересы фермерских хозяйств. Сегодня были замечания – у нас так всегда бывает, учитывают интересы крупных производителей, потому что они основные налогоплательщики и дают рабочие места. Но фермерские хозяйства – это тоже залог развития виноделия и дополнительные рабочие места", - сказал журналистам Аксенов по итогам саммита виноделов.

В комментарии РИА Новости один из авторов нового законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев сказал, что фермерское виноделие в России не развито. Сегодня во всей России зарегистрировано несколько десятков хозяйств, когда только в Австрии их более 10 тысяч.

"Изменения в законе касаются и стоимости лицензии для фермеров, и возможности продажи своей продукции в местах производства без необходимости приобретения розничной лицензии. Мы хотим разрешить производить им вина с указанием ЗГУ (защищенное географическое указание), так как они работают со своим сырьем и есть привязка к местному винограду. Мы таким образом увеличиваем долю именно российской винодельческой продукции, помогая фермерам", - сказал Бахарев.

В Госдуму в октябре внесен новый законопроект, направленный на единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Разрабатываемый ранее законопроект был отклонен. Вице-спикер ГД Сергей Неверов сообщил на саммите виноделов в Крыму в субботу, что Госдума планирует принять новый законопроект о виноградарстве и виноделии в третьем окончательном чтении 19 декабря.

Девятый всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на площадке ГУП РК "ПАО Массандра". В рамках саммита планируется подвести предварительные итоги работы российских виноделов за 2019 год и определить вектор будущих изменений отрасли. В саммите принимают участие представители власти, международные эксперты, влиятельные российские бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.