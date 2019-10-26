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РИА Новости

Аксенов призвал учесть в законе о виноделии интересы фермерских хозяйств

15:31 26.10.2019
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© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
МАССАНДРА (Крым), 26 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал законодателей учесть в новой редакции закона о виноградарстве и виноделии интересы фермерских хозяйств.
"Проект закона есть, спасибо за поддержку нашим коллегам, правительству России, уверен, что принятые меры позволят развиваться отрасли более динамично и учесть однозначно интересы фермерских хозяйств. Сегодня были замечания – у нас так всегда бывает, учитывают интересы крупных производителей, потому что они основные налогоплательщики и дают рабочие места. Но фермерские хозяйства – это тоже залог развития виноделия и дополнительные рабочие места", - сказал журналистам Аксенов по итогам саммита виноделов.
В комментарии РИА Новости один из авторов нового законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев сказал, что фермерское виноделие в России не развито. Сегодня во всей России зарегистрировано несколько десятков хозяйств, когда только в Австрии их более 10 тысяч.
"Изменения в законе касаются и стоимости лицензии для фермеров, и возможности продажи своей продукции в местах производства без необходимости приобретения розничной лицензии. Мы хотим разрешить производить им вина с указанием ЗГУ (защищенное географическое указание), так как они работают со своим сырьем и есть привязка к местному винограду. Мы таким образом увеличиваем долю именно российской винодельческой продукции, помогая фермерам", - сказал Бахарев.
В Госдуму в октябре внесен новый законопроект, направленный на единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Разрабатываемый ранее законопроект был отклонен. Вице-спикер ГД Сергей Неверов сообщил на саммите виноделов в Крыму в субботу, что Госдума планирует принять новый законопроект о виноградарстве и виноделии в третьем окончательном чтении 19 декабря.
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Девятый всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на площадке ГУП РК "ПАО Массандра". В рамках саммита планируется подвести предварительные итоги работы российских виноделов за 2019 год и определить вектор будущих изменений отрасли. В саммите принимают участие представители власти, международные эксперты, влиятельные российские бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.
В преддверии саммита в Крыму начался первый международный винный конкурс имени Льва Голицына. Жюри (16 членов, 10 из которых энологи и эксперты из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран, восемь – винные эксперты из России) предстоит оценить вина 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира.
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Сергей Аксенов (политик)Госдума РФКрымРоссияЭкономика
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