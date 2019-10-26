На борту пропавшего в Пермском крае самолета не было пассажиров

ПЕРМЬ, 26 окт — РИА Новости. Пропавший в Пермском крае легкомоторный самолет был без пассажиров, предварительно, на борту воздушного суда находился один пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным спасателей, в субботу в 15:05 (13:05 мск) поступила информация, что в 11:30 (09:30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского муниципального района Пермского края вылетел частный легкомоторный самолет. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала.

"По оперативным данным, на борту частного самолета находился только один пилот", — сказали в МЧС.

В МЧС добавили, что для поиска воздушного судна были оповещены главы сельских поселений на маршруте следования, работники лесного хозяйства, а также экстренные службы и транспортная прокуратура. "На место происшествия выехали оперативная группа ЦУКС и Пермская краевая служба спасения", — уточнили в региональном МЧС.

Накануне ЧП ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщало, что в субботу на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в виде порывов ветра до 15-20 метров в секунду.