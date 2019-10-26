"Мисс Украина" резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Некоторое время назад Паша также оказалась в центре скандала. Она отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь", объяснив, что намерена говорить на том языке, который предпочитает сама. При этом Паша заверила, что хорошо владеет и русским, и украинским. Интервью в эфир так и не вышло.