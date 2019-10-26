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РИА Новости

"Мисс Украина" резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

15:06 26.10.2019 (обновлено: 19:42 26.10.2019)
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© Фото : Miss Ukraine 2019Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
© Фото : Miss Ukraine 2019
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям.
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Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
"Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели", — процитировала она писателя Олдоса Хаксли.
Некоторое время назад Паша также оказалась в центре скандала. Она отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь", объяснив, что намерена говорить на том языке, который предпочитает сама. При этом Паша заверила, что хорошо владеет и русским, и украинским. Интервью в эфир так и не вышло.
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Редкий случай.. Когда не только тело, но и голова на плечах - есть.
26 октября, 19:10
Expokey Qwert
12210001
Этот Человек заслуживает уважения,как минимум, по двум причинам: она смело говорит то, что думает и думает то, о чём думают и говорят большинство людей на Украине и в России.
26 октября, 17:03
bbotanik_su
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