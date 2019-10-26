В Пермском крае после вылета пропал частный легкомоторный самолет

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Частный легкомоторный самолет пропал после вылета с аэродрома в Пермском крае, организован поиск воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"С аэродрома в деревне Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала", — рассказал собеседник агентства.

По данным МЧС, пропавший самолет был без пассажиров, предварительно, на борту воздушного суда находился один пилот.

В район возможного нахождения воздушного судна вылетел вертолет, направлены спасатели, добровольцы из числа местных жителей. Однако в связи с окончанием светового дня поисковые мероприятия были приостановлены. Поиски планируется возобновить в 6.30 мск в воскресенье. К работам планируется привлечь 33 спасателя и семь единиц техники.