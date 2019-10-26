Российские атомные подлодки отработают тактические приемы в Норвежском море

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки Северного флота "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к глубоководным погружениям в Норвежском море, в ходе которых, в том числе, испытают образцы вооружений, сообщает пресс-служба Северного флота.
"В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Глубоководные погружения будут выполняться экипажами атомных подводных лодок поочередно, в том числе и на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа.
В пресс-службе уточнили, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря – обычная практика, применяемая подводниками Северного флота.
"Глубины Баренцева моря не позволяют подводным лодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину", - пояснили в пресс-службе.