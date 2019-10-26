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РИА Новости

Российские атомные подлодки отработают тактические приемы в Норвежском море

14:49 26.10.2019
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© Фото : Олег КулешовБ-534 "Нижний Новгород" — российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 945А "Кондор"
Б-534 Нижний Новгород — российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 945А Кондор
© Фото : Олег Кулешов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки Северного флота "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к глубоководным погружениям в Норвежском море, в ходе которых, в том числе, испытают образцы вооружений, сообщает пресс-служба Северного флота.

"В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Глубоководные погружения будут выполняться экипажами атомных подводных лодок поочередно, в том числе и на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа.
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В пресс-службе уточнили, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря – обычная практика, применяемая подводниками Северного флота.
"Глубины Баренцева моря не позволяют подводным лодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину", - пояснили в пресс-службе.
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Норвежское мореМинистерство обороны РФБезопасность
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