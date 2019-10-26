Российские атомные подлодки отработают тактические приемы в Норвежском море

"В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.