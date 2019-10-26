В Орловской области ребенок погиб в ДТП с грузовиком

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ребенок погиб в аварии с грузовиком и двумя легковыми машинами в Орловской области, еще один мальчик и женщина пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По информации ведомства, утром 26 октября водитель грузового автомобиля FAW, из-за несоблюдения дистанции, столкнулся с Opel, в результате чего легковушка врезалась в движущийся впереди Ford. Уточняется, что авария произошла на автодороге М2 "Крым" со стороны Москвы в направлении Белгорода.