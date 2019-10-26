Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул "Мисс Земля — 2019"

Россию представляла Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса "Краса России". Она вошла в десятку финалисток.

"Мисс Земля" — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций. В нем участвуют самые красивые девушки планеты. Основная идея мероприятия — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.