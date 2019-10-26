В Астрахани четыре человека пострадали в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в карету скорой помощи в Астрахани, пострадали четыре человека, в том числе пациент "скорой", сообщает УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в пятницу вечером на регулируемом перекрестке улиц Маркина и Яблочкова.
По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2114 в состоянии опьянения выехал на красный свет светофора и столкнулся со спецтранспортом.
"В результате ДТП пострадали два медработника и пациент кареты скорой помощи... Кроме того, пострадал виновник ДТП", - говорится в информации.
По факту аварии проводится административное расследование.