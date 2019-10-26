Ространснадзор проведет проверку перевозчика после ДТП в Алтайском крае

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика в связи с ДТП в Алтайском крае, где погибли 8 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек. Погибли восемь человек, пять пострадали.
"После согласования с прокуратурой Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка перевозчика", - сообщили в ведомстве в субботу.
Там добавили, что по предварительным данным ГИБДД, авария произошла по причине выезда легкового автомобиля на встречную полосу движения.
"Установлено, что автобус марки Fiat, принадлежавший администрации Алейского района, осуществлял служебную перевозку пассажиров - артистов ансамбля "Сударушка" по маршруту "с. Кабаково Алейского района – г. Барнаул". Лицензия отсутствует", - рассказали в Ространснадзоре.
Представитель ведомства также сообщил, что авария произошла в темное время суток, дорога была мокрой.