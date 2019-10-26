Ространснадзор проведет проверку перевозчика после ДТП в Алтайском крае

ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика в связи с ДТП в Алтайском крае, где погибли 8 человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек. Погибли восемь человек, пять пострадали.

"После согласования с прокуратурой Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка перевозчика", - сообщили в ведомстве в субботу.

Там добавили, что по предварительным данным ГИБДД, авария произошла по причине выезда легкового автомобиля на встречную полосу движения.

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"Установлено, что автобус марки Fiat, принадлежавший администрации Алейского района, осуществлял служебную перевозку пассажиров - артистов ансамбля "Сударушка" по маршруту "с. Кабаково Алейского района – г. Барнаул". Лицензия отсутствует", - рассказали в Ространснадзоре.