СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.

На кадрах видео длительностью 55 секунд показано место столкновения микроавтобуса и минивэна, у машин смяты передние части, рядом с обочиной разбросаны отлетевшие детали автомобилей. На месте ДТП работают следователи.

Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек.

Позже стало известно, что в микроавтобусе ехала фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. Артисты направлялись на фольклорный фестиваль. Как рассказали РИА Новости в доме культуры, где занимается группа, по крайней мере две участницы коллектива погибли.