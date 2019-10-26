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РИА Новости

СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

13:52 26.10.2019
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
На кадрах видео длительностью 55 секунд показано место столкновения микроавтобуса и минивэна, у машин смяты передние части, рядом с обочиной разбросаны отлетевшие детали автомобилей. На месте ДТП работают следователи.
Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек.
Позже стало известно, что в микроавтобусе ехала фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. Артисты направлялись на фольклорный фестиваль. Как рассказали РИА Новости в доме культуры, где занимается группа, по крайней мере две участницы коллектива погибли.
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По предварительным данным, водителя Nissan дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения - в 2017 и 2018 годах. При этом права управлять именно этим автомобилем он не имел и не был внесен в страховой полис ОСАГО. Возбуждено уголовное дело.
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Следственный комитет РФАлтайский крайРоссияПроисшествия
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