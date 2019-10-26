Сюткин призвал "не цепляться" к участнику "Голоса", не пожавшему ему руку

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Наставник шоу "Голос", певец Валерий Сюткин не держит обиду на участника Даниила Королева, который не пожал ему руку, пишет "Газета.Ru".
Артист признался, что вообще не помнит такого эпизода, и призвал "не цепляться" к исполнителю.
"Я бы не сгущал краски. <...> Я думаю, что это связано с волнением или просто мимо прошел. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю", — пояснил Сюткин.
Участник шоу "Голос" Даниил Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина. На это обратили внимание пользователи YouTube. Многие комментаторы сочли такое поведение невежливым, а другие допустили, что конкурсант переволновался и не заметил артиста.