Число пострадавших в ДТП с тремя машинами в Улан-Удэ выросло до восьми

"Восемь человек доставлены в стационары. Один ребенок был доставлен в больницу..., осмотрен и направлен на амбулаторное лечение. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Женщина 58 лет - в реанимации... Мужчина, 44 года, в реанимации, и еще одна женщина госпитализирована", - сказал министр.