Число пострадавших в ДТП с тремя машинами в Улан-Удэ выросло до восьми

КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием трех автомобилей в Улан-Удэ, одним из которых была машина экстренной службы, выросло до восьми человек, сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
Ранее МВД региона сообщило в аварии пострадали четыре человека. По данным источника в экстренных службах региона, спецмашина принадлежит скорой помощи.
"Восемь человек доставлены в стационары. Один ребенок был доставлен в больницу..., осмотрен и направлен на амбулаторное лечение. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Женщина 58 лет - в реанимации... Мужчина, 44 года, в реанимации, и еще одна женщина госпитализирована", - сказал министр.
По его словам, на амбулаторной лечении находятся пять человек.