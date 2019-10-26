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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака

13:30 26.10.2019 (обновлено: 15:32 26.10.2019)
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© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 26 окт — РИА Новости. Американские военные вернулись на северо-восток Сирии, передает сирийское государственное телевидение.

"Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. В ее составе десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты", — сообщил телеканал Syria TV.

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США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действовали без согласия официальных властей. Решение покинуть северо-восток страны приняли в Вашингтоне после того, как 9 октября началась турецкая военная операция "Источник мира", направленная против курдских формирований, которые последние несколько лет были союзниками США в борьбе против ИГ*.
В результате американские военные оставили большую часть баз в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка и передислоцировались в Ирак.
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При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что какая-то часть американских военных останется в Сирии для защиты нефтяных месторождений. В Пентагоне позже подтвердили, что готовы направить в нефтеносные районы дополнительные силы.
Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Раньше это была твердыня и основной источник дохода ИГ*, а в последнее время эти районы в основном взяли под контроль курдские подразделения и американцы. На этой неделе Трамп предложил курдам занять этот регион и пообещал, что некая американская компания поможет им с добычей нефти.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИракСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
И правильно , делить ресурсы Сирии надо по честному .
26 октября, 15:44
Губернатор о.Борнео
14573001622
"Патриоты" так вопят, словно американцы российскую нефть отжимают.
26 октября, 14:27
Максим Савин
407178001245
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