Появились кадры Авроры из "Малефисенты" со съемок сериала о русских царях

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская актриса Эль Фэннинг, известная по роли Авроры в фильме "Малефисента", в образе Екатерины Великой была замечена на юге Италии во время съемок сериала The Great, . Американская актриса Эль Фэннинг, известная по роли Авроры в фильме "Малефисента", в образе Екатерины Великой была замечена на юге Италии во время съемок сериала The Great, сообщает Daily Mail.

Elle Fanning on set of " THE GREAT " series in Hulu coming this 2020 pic.twitter.com/6t8gMNjC1X — Elle Fanning Philippines (@ellefanningph) 26 октября 2019 г.

Съемки мини-сериала для онлайн-сервиса Hulu, в котором Эль Фэннинг исполняет роль российской императрицы в молодости, сейчас проходят на юге Италии, в городе Казерта.

Вместе с Фэннинг проекте также снимается британский актер Николас Холт ("Тепло наших тел", "Безумный Макс: Дорога ярости"), который играет супруга Екатерины императора Петра III.

В The Great также примут участие: Фиби Фокс ("Женщина в черном: Ангелы смерти"), Саша Дхаван ("Железный кулак"), Чарити Уэйкфилд ("Чувства и разум"), Гвилим Ли ("Богемская рапсодия") и другие.

О проекте The Great впервые стало известно в августе 2018 года. Однако только в феврале представители Hulu объявили о том, что приступают к работе над пилотными эпизодами сериала.

В киноиндустрии сейчас настоящий "бум", связанный с историей России.