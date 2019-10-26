Появились кадры Авроры из "Малефисенты" со съемок сериала о русских царях

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская актриса Эль Фэннинг, известная по роли Авроры в фильме "Малефисента", в образе Екатерины Великой была замечена на юге Италии во время съемок сериала The Great, сообщает Daily Mail.
Elle Fanning on set of " THE GREAT " series in Hulu coming this 2020 pic.twitter.com/6t8gMNjC1X— Elle Fanning Philippines (@ellefanningph) 26 октября 2019 г.
Съемки мини-сериала для онлайн-сервиса Hulu, в котором Эль Фэннинг исполняет роль российской императрицы в молодости, сейчас проходят на юге Италии, в городе Казерта.
Вместе с Фэннинг проекте также снимается британский актер Николас Холт ("Тепло наших тел", "Безумный Макс: Дорога ярости"), который играет супруга Екатерины императора Петра III.
В The Great также примут участие: Фиби Фокс ("Женщина в черном: Ангелы смерти"), Саша Дхаван ("Железный кулак"), Чарити Уэйкфилд ("Чувства и разум"), Гвилим Ли ("Богемская рапсодия") и другие.
26 сентября, 21:15КультураХелен Миррен защитила Екатерину Великую от обвинений в разврате
О проекте The Great впервые стало известно в августе 2018 года. Однако только в феврале представители Hulu объявили о том, что приступают к работе над пилотными эпизодами сериала.
В киноиндустрии сейчас настоящий "бум", связанный с историей России.
Только в октябре этого года на телеэкранах появились сразу два сериала об императрице: второй сезон российской драмы "Екатерина" с Мариной Александровой и "Екатерина Великая" от HBO с Хелен Миррен.