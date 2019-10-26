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РИА Новости
Культура

Появились кадры Авроры из "Малефисенты" со съемок сериала о русских царях

15:25 26.10.2019 (обновлено: 19:04 26.10.2019)
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© REUTERS / Peter NichollsЭль Фэннинг на премьере показа фильма "Малефисента: владычица тьмы"
Эль Фэннинг на премьере показа фильма Малефисента: владычица тьмы
© REUTERS / Peter Nicholls
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская актриса Эль Фэннинг, известная по роли Авроры в фильме "Малефисента", в образе Екатерины Великой была замечена на юге Италии во время съемок сериала The Great, сообщает Daily Mail.
Съемки мини-сериала для онлайн-сервиса Hulu, в котором Эль Фэннинг исполняет роль российской императрицы в молодости, сейчас проходят на юге Италии, в городе Казерта.
Вместе с Фэннинг проекте также снимается британский актер Николас Холт ("Тепло наших тел", "Безумный Макс: Дорога ярости"), который играет супруга Екатерины императора Петра III.
В The Great также примут участие: Фиби Фокс ("Женщина в черном: Ангелы смерти"), Саша Дхаван ("Железный кулак"), Чарити Уэйкфилд ("Чувства и разум"), Гвилим Ли ("Богемская рапсодия") и другие.
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О проекте The Great впервые стало известно в августе 2018 года. Однако только в феврале представители Hulu объявили о том, что приступают к работе над пилотными эпизодами сериала.
В киноиндустрии сейчас настоящий "бум", связанный с историей России.
Только в октябре этого года на телеэкранах появились сразу два сериала об императрице: второй сезон российской драмы "Екатерина" с Мариной Александровой и "Екатерина Великая" от HBO с Хелен Миррен.
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