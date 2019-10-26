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РИА Новости

МИД приветствовал Бутину на родине

13:19 26.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. МИД РФ приветствовал возвращение на родину Марии Бутиной, за освобождение девушки из американской тюрьмы в ведомстве боролись на всех уровнях, говорится на официальной странице МИД в Facebook.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
"С возвращением домой, Мария!" - отмечается в подписи к фотографии Бутиной, размещенной в официальных аккаунтах МИД РФ в социальных сетях.
"Сегодня в 11.39 по московскому времени самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту Шереметьево. Россиянка Мария Бутина, которая долгих 467 дней провела в американских тюрьмах по надуманным обвинениям, наконец вернулась домой - на Родину", - заявили в министерстве.
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"Мы боролись за ее скорейшее освобождение. С самого момента незаконного задержания Марии мы на всех уровнях - как в контактах с представителями США, так и на ключевых международных площадках - настойчиво указывали на то, что выдвинутые против россиянки обвинения носят абсолютно надуманный, сфабрикованный характер", - напомнили в МИД.
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