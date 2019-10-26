МИД убрал фото Бутиной с аватарки в соцсетях после ее возвращения в Россию

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ убрало фотографию Марии Бутиной с аватарки в своих официальных аккаунтах в соцсетях в связи с освобождением россиянки в США и ее возвращением домой.

МИД РФ в июле прошлого года запустил флешмоб в соцсетях в поддержку Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже.

"Только сейчас, наверное, полчаса назад, мы вновь вернули аватар министерства иностранных дел с нашим двуглавым орлом, с символикой МИД на место. Полтора года там стояла фотография Марии Бутиной... Фотография обычной девушки, которая нуждалась в нашей поддержке", - сказала журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова встречавшая Бутину в столичном аэропорту Шереметьево.

Она напомнила, что это было сделано для того, чтобы Мария знала, что о ней помнят и будут помнить до того момента, пока она не приземлится в Москве.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.