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РИА Новости

В Новокузнецке в квартире взорвался сейф

13:06 26.10.2019 (обновлено: 16:34 26.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 26 окт — РИА Новости. Сейф взорвался в квартире на улице Мира в Новокузнецке, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"Сегодня в 12:46 от единой диспетчерской службы в отдел полиции "Новоильинский" УМВД России по городу Новокузнецку поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов по улице Мира", — говорится в сообщении. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
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"По предварительной информации, 63-летняя хозяйка квартиры попросила 66-летнего брата помочь ей вскрыть сейф, оставшийся от умершего супруга. При попытке сделать это произошел хлопок, от которого в жилище возник пожар. В результате травмы получили хозяйка квартиры и ее родственник", — уточняется в пресс-релизе.
Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, взорвался порох. По его словам, в сейфе мужчина хранил оружие, которое впоследствии продал, а порох остался.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Росгвардии. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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