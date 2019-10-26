В Новокузнецке в квартире взорвался сейф

КЕМЕРОВО, 26 окт — РИА Новости. Сейф взорвался в квартире на улице Мира в Новокузнецке, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сегодня в 12:46 от единой диспетчерской службы в отдел полиции "Новоильинский" УМВД России по городу Новокузнецку поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов по улице Мира", — говорится в сообщении. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

"По предварительной информации, 63-летняя хозяйка квартиры попросила 66-летнего брата помочь ей вскрыть сейф, оставшийся от умершего супруга. При попытке сделать это произошел хлопок, от которого в жилище возник пожар. В результате травмы получили хозяйка квартиры и ее родственник", — уточняется в пресс-релизе.

Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, взорвался порох. По его словам, в сейфе мужчина хранил оружие, которое впоследствии продал, а порох остался.