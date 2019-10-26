Глава МИД Иордании заявил о важности сохранения суверенитета Сирии

БАКУ, 26 окт – РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади заявил о важности сохранения суверенитета Сирии, по его словам, интересы внешних сил мешают благосостоянию сирийского народа.
"Важно сохранить суверенитет Сирии, мы должны оказать поддержку сирийскому народу в борьбе с терроризмом, не забывая о роли этой страны на Ближнем Востоке. Как внутренние, так и иностранные силы мешают благосостоянию сирийского народа", - заявил дипломат, выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.