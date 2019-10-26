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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Иордании заявил о важности сохранения суверенитета Сирии

13:03 26.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Архивное фото
БАКУ, 26 окт – РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади заявил о важности сохранения суверенитета Сирии, по его словам, интересы внешних сил мешают благосостоянию сирийского народа.
"Важно сохранить суверенитет Сирии, мы должны оказать поддержку сирийскому народу в борьбе с терроризмом, не забывая о роли этой страны на Ближнем Востоке. Как внутренние, так и иностранные силы мешают благосостоянию сирийского народа", - заявил дипломат, выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
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