Глава МИД Иордании заявил о важности сохранения суверенитета Сирии

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Архивное фото

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади

БАКУ, 26 окт – РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади заявил о важности сохранения суверенитета Сирии, по его словам, интересы внешних сил мешают благосостоянию сирийского народа.

"Важно сохранить суверенитет Сирии, мы должны оказать поддержку сирийскому народу в борьбе с терроризмом, не забывая о роли этой страны на Ближнем Востоке. Как внутренние, так и иностранные силы мешают благосостоянию сирийского народа", - заявил дипломат, выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку.